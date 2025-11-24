《打擊貪腐》中紀委駐中證監紀檢監察組前組長王會民涉大搞利益交換等，開除黨籍被起訴

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中紀委國家監委網站通報，中證監原黨委委員、中紀委駐中證監紀檢監察組原組長王會民嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定給予開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。



*利用職務便利為他人在企業上市、定增融資等方面謀利*



通報指，王會民背離黨中央關於精準扶貧精準脫貧的基本方略，擅權妄為、盲目決策，造成嚴重後果；違反中央八項規定精神，違規接受宴請；組織原則缺失，不按規定報告個人有關事項，在職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，縱容默許親屬、特定關係人利用其職權或者職務影響謀取私利；家風不正，對家人失管失教；執紀違紀，執法犯法，大搞利益交換，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在企業上市、定增融資、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。



公開資料顯示，66歲的王會民是甘肅人，早年在新疆工作，曾任建設銀行巴音州中心支行副行長、烏魯木齊支行行長、新疆分行行長等職，2002年2月起進入新疆人民政府，出任主席助理、金融工作辦公室主任等職，2012年晉身新疆人大常委會任副主任，2014年1月成為中證監黨委委員、紀委書記，次年12月改任中紀委國家監委駐中證監紀檢監察組組長，直至2019年4月卸任。

《經濟通通訊社24日專訊》