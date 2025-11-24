  • 會員
AH股新聞

24/11/2025 15:59

【中日關係】日本擬在與那國島部署防空導彈，中方斥挑動軍事對立

　　日本防衛大臣小泉進次郎23日去到日本最西端的沖繩縣與那國島，視察陸上自衛隊基地時表示，會如期推進在當地部署中程地對空導彈的計劃，稱有關部署有助於降低日本遭受武裝攻擊的可能性，並認為此次部署不會加劇地區緊張局勢。由於與那國島距離台灣花蓮只有約110公里，有媒體問到，如果台海發生危機會否影響與那國島時，小泉表示不會評論假設性情況。

　　中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應此事時批評，日方在與中國台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器，刻意製造地區緊張，挑動軍事對立，聯繫到日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，這一動向極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕。

　　毛寧強調，《波茨坦公告》明確規定，日本禁止重新武裝，日本和平憲法也確立了專守防衛原則。然而令人警惕的是，日本近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，圖謀放棄「無核三原則」。日本右翼勢力正在極力突破和平憲法的束縛，在窮兵黷武的道路上越走越遠，把日本和地區引向災禍。

　　毛寧並指出，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。中方有決心有能力捍衛國家領土主權。
《經濟通通訊社24日專訊》

