《Ａ股焦點》工業富聯瀉逾7%，重申未發布「訂單或展望下調」等消息

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

工業富聯(滬:601138)今早逼近跌停，目前仍跌逾7%，報56.3元（人民幣．下同）。



近期市場傳出工業富聯「下調機櫃出貨與業績預期」的消息。工業富聯最近披露的調研紀要顯示，有投資者詢問公司下調機櫃出貨與業績預期的相關事項。公司表示，針對市場上有關「訂單或展望下調」傳聞，公司未發布任何相關口徑的消息，現有客戶項目進度與交付節奏正常，當前公司各個重點項目推進順利，對應產線、測試與交付能力均按計劃運作。



對於Vera Rubin（英偉達推出的AI超級芯片平台）的進展，工業富聯表示，當前新品推進順利，目前多項新產品的協同開發正同步進行，新品在算力密度、電源能效及系統可靠性方面全面升級，特別在供電架構、散熱效率與集成強度方面帶來顯著優化。後續，相關產品也會成為公司高端AI服務器交付的核心增長引擎之一。



公司強調，毋須過度解讀市場傳聞，公司將繼續拓展與客戶的多元合作，實現穩健交付，提升利潤質量，做到一季比一季好。



工業富聯此前發布的2025年三季度報告顯示，受益於AI業務的強勁增長，三季度營收達2431.72億元，同比增長42.81%；歸母淨利潤單季度首次突破100億元，達103.73億元，同比增長62.04%，均創下單季度歷史新高。2025年前三季度，工業富聯實現營收6039.31億元，同比增長38.4%；歸母淨利潤達224.87億元，同比增長48.52%，均已接近去年全年水平。

《經濟通通訊社24日專訊》