  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

24/11/2025 14:11

《Ａ股焦點》工業富聯瀉逾7%，重申未發布「訂單或展望下調」等消息

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 工業富聯股價跌逾7%報56.3元
▷ 公司否認市場「訂單或展望下調」傳聞
▷ 2025年第三季營收2431.72億元同比增42.81%

　　工業富聯(滬:601138)今早逼近跌停，目前仍跌逾7%，報56.3元（人民幣．下同）。

　　近期市場傳出工業富聯「下調機櫃出貨與業績預期」的消息。工業富聯最近披露的調研紀要顯示，有投資者詢問公司下調機櫃出貨與業績預期的相關事項。公司表示，針對市場上有關「訂單或展望下調」傳聞，公司未發布任何相關口徑的消息，現有客戶項目進度與交付節奏正常，當前公司各個重點項目推進順利，對應產線、測試與交付能力均按計劃運作。

　　對於Vera Rubin（英偉達推出的AI超級芯片平台）的進展，工業富聯表示，當前新品推進順利，目前多項新產品的協同開發正同步進行，新品在算力密度、電源能效及系統可靠性方面全面升級，特別在供電架構、散熱效率與集成強度方面帶來顯著優化。後續，相關產品也會成為公司高端AI服務器交付的核心增長引擎之一。

　　公司強調，毋須過度解讀市場傳聞，公司將繼續拓展與客戶的多元合作，實現穩健交付，提升利潤質量，做到一季比一季好。

　　工業富聯此前發布的2025年三季度報告顯示，受益於AI業務的強勁增長，三季度營收達2431.72億元，同比增長42.81%；歸母淨利潤單季度首次突破100億元，達103.73億元，同比增長62.04%，均創下單季度歷史新高。2025年前三季度，工業富聯實現營收6039.31億元，同比增長38.4%；歸母淨利潤達224.87億元，同比增長48.52%，均已接近去年全年水平。
《經濟通通訊社24日專訊》

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區