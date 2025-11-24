  • 會員
24/11/2025 13:44

《中國要聞》內蒙古：十五五建成全國最大稀土新材料基地、全球領先稀土應用基地

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 內蒙古十五五規劃提出建設全國最大稀土新材料基地
▷ 規劃包括加強稀土技術研發及建設稀土科創交易中心
▷ 計劃建設全國乳業交易中心及乳粉儲備基地

　　內蒙古自治區黨委發布《關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。《建議》其中提出，要加強戰略性礦產資源開發利用，具體措施包括堅持保護性開發、高質化利用、規範化管理，加強稀土新技術、新工藝、新產品、新材料和新裝備的研發應用，加快輕稀土產業延鏈補鏈強鏈，加大中重稀土開發利用力度，建設面向全國的稀土新材料科創中心和稀土產品交易中心，建成全國最大的稀土新材料基地和全球領先的稀土應用基地。

*內蒙：加強重點地區重要礦產資源增儲勘查*

　　做大做強稀土永磁電機產業，實施稀土永磁電機替代工程。深入實施新一輪找礦突破戰略行動，創新礦產資源勘探體制機制，加強重點地區重要礦產資源增儲勘查，完善探產供儲銷統籌和銜接體系。提高大中型礦山比例，培育採選冶加一體化礦業集團和產業集群。

*內蒙：建設面向全國乳業交易中心和乳粉儲備基地*

　　《建議》提出要提升農牧業綜合生產能力和質量效益，深入實施種業振興行動，建設國家草種業技術創新中心和牲畜良種基地。實施肉牛肉羊等增產增效行動，鼓勵龍頭企業、專業合作社等以多種方式開展規模化標準化養殖，建設全國牛羊交易中心，支持通遼建設全國肉牛產業第一重鎮。深化奶業振興行動，建設面向全國的乳業交易中心和乳粉儲備基地，擴大「學生飲用奶計劃」覆蓋面。支持呼和浩特建設「世界乳都」。
《經濟通通訊社24日專訊》

