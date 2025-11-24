中遠海控(01919)累斥6億元人民幣回購4053萬A股

中遠海控(01919)(滬:601919)公布，於11月5日首次實施本輪回購A股，截至上周五（21日），已支付總金額約6.07億元（人民幣．下同）累計回購約4053.4萬股，佔約0.26%股權。
該集團指，購買的每股最高價為14.98元，每股最低價14.86元，該集團將在回購期限內根據市場情況擇機回購股份。
《經濟通通訊社24日專訊》
24/11/2025 08:16
