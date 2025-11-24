  • 會員
AH股新聞

24/11/2025 08:58

中國交通建設(01800)累斥2.5億人幣回購2850萬A股

　　中國交通建設(01800)(滬:601800)公布，截至上周五（21日），通過集中競價交易方式已累計回購2849.93萬股A股，約佔總股本0.1751%，成交總金額2.5億元（人民幣．下同）。

　　該集團指，回購成交的每股最高價格為8.98元，每股最低價格為8.47元，回購符合相關規定及既定的回購股份方案。該集團將按照規定，在回購期限內根據市場情況擇機回購股份。
《經濟通通訊社24日專訊》

