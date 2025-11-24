  • 會員
AH股新聞

24/11/2025 08:58

中遠海發(02866)累斥1451萬人幣回購550萬A股，每股最高價2.71元人幣

　　中遠海發(02866)(滬:601866)公布，於上周二（18日）起開始回購，截至上周五（21日），已累計回購550萬股A股，約佔總股本0.04%，已支付總金額約1451.2萬元（人民幣．下同）。

　　該集團指，購買的每股最高價為2.71元，每股最低價為2.53元，回購符合法律法規的有關規定及股份回購方案的要求。該集團指，將在回購期限內根據市場情況擇機回購股份。
《經濟通通訊社24日專訊》

