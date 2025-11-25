  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

25/11/2025 09:12

《駐京專電》國稅總局：10月無人機製造銷售收入同比增38.4%

　　國家稅務總局公布的增值稅發票數據顯示，2025年10月，中國新質生產力持續培育壯大，10月份，高技術產業銷售收入同比增長13.6%，延續兩位數較快增長。其中，高技術服務業銷售收入同比增長16.1%；高技術製造業銷售收入同比增長10.1%，特別是隨著「人工智能+」行動加快落地，集成電路、工業機器人、無人機製造銷售收入同比分別增長32.5%、41.7%和38.4%。

　　數據顯示，10月份，裝備製造業銷售收入同比增長7.3%，今年以來持續高於製造業平均水平，占製造業比重已近半。其中，計算機通信設備製造業、船舶及相關裝置製造業、電池製造業銷售收入同比分別增長10.1%、24.4%和27.2%，展現較強發展勁頭。

　　10月份，數字經濟核心產業銷售收入同比增長8.5%，全國企業採購數字技術金額同比增長9.6%，反映數字產業化和產業數字化持續推進。其中，數字產品服務業、數字技術應用業銷售收入同比分別增長10.2%和13.1%；數字消費拉動作用明顯，數字內容與媒體業銷售收入同比增長15.2%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》

【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區