《駐京專電》國稅總局：10月無人機製造銷售收入同比增38.4%

國家稅務總局公布的增值稅發票數據顯示，2025年10月，中國新質生產力持續培育壯大，10月份，高技術產業銷售收入同比增長13.6%，延續兩位數較快增長。其中，高技術服務業銷售收入同比增長16.1%；高技術製造業銷售收入同比增長10.1%，特別是隨著「人工智能+」行動加快落地，集成電路、工業機器人、無人機製造銷售收入同比分別增長32.5%、41.7%和38.4%。



數據顯示，10月份，裝備製造業銷售收入同比增長7.3%，今年以來持續高於製造業平均水平，占製造業比重已近半。其中，計算機通信設備製造業、船舶及相關裝置製造業、電池製造業銷售收入同比分別增長10.1%、24.4%和27.2%，展現較強發展勁頭。



10月份，數字經濟核心產業銷售收入同比增長8.5%，全國企業採購數字技術金額同比增長9.6%，反映數字產業化和產業數字化持續推進。其中，數字產品服務業、數字技術應用業銷售收入同比分別增長10.2%和13.1%；數字消費拉動作用明顯，數字內容與媒體業銷售收入同比增長15.2%。

