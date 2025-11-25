《駐京專電》王文濤與匈牙利經濟部長通話，就中匈、中歐經貿合作交換意見

商務部部長王文濤應約與匈牙利外交與對外經濟部部長彼得．西雅爾多通話，就中匈、中歐經貿合作深入交換意見。
商務部部長王文濤應約與匈牙利外交與對外經濟部部長彼得．西雅爾多通話，就中匈、中歐經貿合作深入交換意見。
