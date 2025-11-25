  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

25/11/2025 11:43

《駐京專電》王文濤與匈牙利經濟部長通話，就中匈、中歐經貿合作交換意見

　　商務部部長王文濤應約與匈牙利外交與對外經濟部部長彼得．西雅爾多通話，就中匈、中歐經貿合作深入交換意見。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

上一篇新聞︰25/11/2025 11:47  《中國要聞》神舟二十二號飛船今日中午１２時１１分發射，不載…

下一篇新聞︰25/11/2025 11:41  《Ａ股焦點》天齊鋰業Ａ升近２％，董事長料明年全球鋰需求量達…

其他
More

25/11/2025 12:01  《神州券商》券商綜合帳戶試點擴容，東方證券、國聯民生等８家…

25/11/2025 11:38  《Ａ股行情》滬綜指半日收升１﹒１３％，深成指創業板均漲超２％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

賴清德媚日，害慘島內民眾

25/11/2025 08:58

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區