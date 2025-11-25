《駐京專電》商務部：鑒於情況複雜，再次延長對進口牛肉保障措施調查期限

商務部公告，鑒於情況複雜，商務部決定將對進口牛肉進行保障措施立案調查期限再次延長至2026年1月26日。



根據《中華人民共和國保障措施條例》的規定，2024年12月27日，商務部發布2024年第60號公告，決定對進口牛肉進行保障措施立案調查。2025年8月6日，商務部發布2025年第38號公告，決定將本案的調查期限延長至2025年11月26日。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》