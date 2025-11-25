《滬／深股通》陽光電源為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|2414.29
|貴州茅台
|(600519)
|1437.81
|兆易創新
|(603986)
|1306.56
|海光信息
|(688041)
|920.27
|紫金礦業
|(601899)
|903.50
|洛陽鉬業
|(603993)
|885.18
|寒武紀
|(688256)
|854.72
|藥明康德
|(603259)
|782.34
|招商銀行
|(600036)
|779.00
|生益科技
|(600183)
|753.11
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|陽光電源
|(300274)
|3884.46
|中際旭創
|(300308)
|3601.88
|新易盛
|(300502)
|2587.78
|寧德時代
|(300750)
|2084.96
|立訊精密
|(002475)
|1986.37
|勝宏科技
|(300476)
|1873.55
|藍色光標
|(300058)
|856.90
|香農芯創
|(300475)
|811.19
|多氟多
|(002407)
|806.38
|江波龍
|(301308)
|772.12
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社25日專訊》
