  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

25/11/2025 17:39

《滬／深股通》陽光電源為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
工業富聯(601138)2414.29
貴州茅台(600519)1437.81
兆易創新(603986)1306.56
海光信息(688041)920.27
紫金礦業(601899)903.50
洛陽鉬業(603993)885.18
寒武紀(688256)854.72
藥明康德(603259)782.34
招商銀行(600036)779.00
生益科技(600183)753.11
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
陽光電源(300274)3884.46
中際旭創(300308)3601.88
新易盛(300502)2587.78
寧德時代(300750)2084.96
立訊精密(002475)1986.37
勝宏科技(300476)1873.55
藍色光標(300058)856.90
香農芯創(300475)811.19
多氟多(002407)806.38
江波龍(301308)772.12

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社25日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰25/11/2025 17:47  《中印關係》印度據報考慮對部分進口鋼鐵徵保護性關稅，主要針…

其他
More

25/11/2025 18:15  《基金觀點》惠理：Ａ股在十五五政策支持下受惠，日股估值偏高

25/11/2025 18:06  台積電起訴前高管羅唯仁：或轉移公司機密予英特爾公司

25/11/2025 18:05  《中國要聞》工信部啟動衛星物聯網業務商用試驗，開放合資格企…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區