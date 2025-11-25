《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平同美國總統特朗普通電話

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



習近平同美國總統特朗普通電話

11月24日晚，國家主席習近平同美國總統特朗普通電話。習近平指出，釜山會晤以來，中美關係總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實再次說明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反復驗證的常識，雙方要保持住這個勢頭。習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。



護航民營股權投資機構債券發行科創債風險分擔工具運用穩步拓展

11月24日，第二批科創債風險分擔工具支持的科創債開展專場路演，與投資人充分交流後，即將於11月26日至28日在銀行間市場開啟發行，進一步拓寬民營股權投資機構長期資本來源，助力硬科技企業發展。



連續九個月加量續做央行開展萬億元MLF操作

11月24日，據中國人民銀行消息，11月25日，中國人民銀行以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展10000億元MLF（中期借貸便利）操作，期限為1年期。Wind數據顯示，11月將有9000億元MLF到期。這意味著11月MLF淨投放為1000億元，連續第九個月加量續做，符合市場預期。





《上海證券報》



央行今日操作1萬億元MLF維持市場流動性充裕

中國人民銀行11月24日發布的11月中期借貸便利(MLF)招標公告顯示，11月25日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展10000億元MLF操作，期限為1年期，以保持銀行體系流動性充裕。



資源稅有關政策執行口徑明確

財政部、國家稅務總局11月24日聯合發布公告，明確了資源稅有關政策執行口徑，自2025年12月1日起施行。公告主要從9個方面明確了對資源稅有關政策和征管問題的執行口徑，包括不繳納資源稅的情形、部分應稅產品的適用稅目和征稅對象、特殊情形下應稅產品的計稅依據、關聯交易價格明顯偏低的正當理由、自用連續生產應稅產品定義、減免稅管理規定和計算方法、不同結算方式下資源稅的納稅義務發生時間等。





《證券時報》



「A+H」上市升溫助力中國品牌升格「全球範」

近日，海瀾之家正式向港交所遞交上市申請書，衝刺「A+H」。截至11月24日，今年實現「A+H」上市的公司數量達到16家，超過140家A股公司提出赴港上市或分拆子公司赴港上市計劃。南開大學金融發展研究院院長田利輝表示，A股公司赴港上市是資本市場雙向開放的生動實踐。A股公司加速海外布局，拓寬融資渠道，助力企業從「中國品牌」向「全球品牌」躍升，這是企業高質量發展的戰略選擇。



人形機器人站上車展C位的冷思考

在近日開幕的2025廣州國際車展中，主角似乎不再是汽車：車企普遍沒在汽車領域帶來顛覆性的新技術，反而把人形機器人當做新賣點。廣汽集團展示了第四代具身智能機器人GoMateMini，小鵬汽車也把全新一代人形機器人IRON搬上展台。當智能汽車技術暫時進入「空窗期」，人形機器人便站上了廣州車展的「C位」。這背後是各大車企紛紛布局機器人，掀起跨界熱潮。

