  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

25/11/2025 17:06

《神州經脈》中美元首再通話，星洲AI計劃採用阿里千問，股匯漲

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中美元首24日通話，商定明年互訪
▷ 新加坡AI計劃採用阿里千問架構，推出新模型
▷ A股三大指數及人民幣匯率25日上漲

　　中日就台灣問題處於緊張關係之時，中美元首出乎意料地再次通話，更定商定明年互訪。A股三大指數今日（25日）大幅反彈，分析人士指出，股市此前深度回撤後，外部環境有所改善，因而順勢回升。滬綜指全日收升0.87%，報3870.02點，深成指亦升1.53%，創業板指揚1.77%。滬深兩市全天成交1.8萬億元（人民幣．下同），較上個交易日升845億元或約5%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0938，較上個交易日4時30分收盤價升118點子，三連升，創2024年10月14日以來逾13個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0826，較上個交易日升21點子，三連升，創11月17日以來逾一周新高，較市場預測偏強230點。

*今日新聞精選*

1. 中國國家主席習近平與美國總統特朗普周一（24日）通話討論了貿易、台灣以及俄烏衝突等問題，這是中美元首上月會晤達成關稅休戰以來的首次對話。中國外交部毛寧今日在例行記者會上被問及有關情況時回應稱，特朗普總統第二任期以來，中美元首保持著經常性的交往，「據我了解，此次通話是美方發起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的」，兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對於中美關係穩定發展十分重要。

2. 據日媒引述消息人士披露，日本外務省事務次官船越健裕，今天在外務省與中國駐日大使吳江浩會談，就首相高市早苗的涉台言論和中方回應，說明日本政府的立場，並討論應對方法。另外，中美元首通話後，日本首相高市早苗今早亦與特朗普通電話。高市指特朗普在電話中說明他稍早與習近平之間的通話，但高市未透露更多細節。另據《彭博》引述知情人士報道，中國政府已指示國內航空公司減少2026年3月底之前的赴日航班數量，不過航企在削減哪些航班及數量方面「有自主決定權」。

3. 神舟二十二號飛船今日中午12時11分成功發射，進入預定軌道，到達太空站後，採取3.5小時自主快速交會對接方案，與太空站對接，成為在軌的神舟二十一號乘組的「新座駕」。這是中國載人航天工程第一次應急發射任務。神舟二十二號飛船無載人，但裝載了航天食品、航天藥品、新鮮果蔬、針對神舟二十號飛船舷窗裂紋的處置裝置，以及太空站所需的備品備件等。

4. 據《上海證券報》報道，新加坡國家人工智能計劃(AISG)正在進行一次重大戰略調整，在其最新的東南亞語言大模型項目(SEA-LION)中，放棄了Meta模型，轉向阿里巴巴的通義千問Qwen開源架構，標誌著中國開源AI模型在全球影響力版圖中的一次關鍵擴張。報道指，AISG今日宣布推出的「Qwen-SEA-LION-v4」模型，在一項衡量東南亞語言能力的開源榜單上迅速佔據首位。

5. 在今日舉行的華為全場景新品發布會上，華為常務董事余承東宣布正式推出全新的Mate80及Mate 80 Pro系列機型，HUAWEI Mate 80系列起售價4699元，HUAWEI Mate 80 Pro系列起售價5999元。首發搭載HarmonyOS 6操作系統，11月28日正式開售。另外，華為WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師紫金款也正式發布，搭載HarmonyOS 6系統，售價24999元。

6. 據《財聯社》報道，時隔近三年，綜合帳戶試點券商再度擴容，監管已最新批准東方證券、東吳證券、國聯民生、平安證券、西部證券、東北證券、東方財富、華鑫證券等8家綜合實力突出、合規風控機制完善且財富管理推動較快的證券公司，正式加入帳戶管理功能優化試點陣營。至此，國內開展該試點的券商數量從原先的12家增至20家。

7. 阿里巴巴旗下AI助手「千問App」在港澳市場亦掀起熱潮。最新數據顯示，千問App已登頂蘋果澳門App Store澳門免費榜榜首，同時成為香港App Store免費榜第二名。千問App於11月17日正式啟動公測，上線僅三天便衝入內地App Store免費總榜前三，截至24日的公測首周累計下載量突破1000萬次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成為史上下載量增長最快的AI應用。

8. 今日有消息稱諾華中國區縣域團隊將整體解散，最後工作日定為12月31日。對此，據《界面新聞》報道，諾華回應稱，為持續服務中國縣域醫療市場，自2026年1月1日起，諾華公司將對縣域業務運營模式進行調整。諾華稱，目前其業務覆蓋約1000個縣域市場，公司對縣域患者的承諾不變，將始終推動創新藥物引入和應用，繼續惠及縣域患者，支持縣域醫療水平持續提升。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰25/11/2025 17:28  《Ａ股動向》比亞迪回應有否研發飛行汽車：適時推出符合需求產品

下一篇新聞︰25/11/2025 17:00  《鍾之日記》中美通話，恒指連升

其他
More

25/11/2025 17:39  《滬╱深股通》陽光電源（３００２７４）為深股通十大成交活躍…

25/11/2025 17:32  惠而浦指美的、海爾、三星等１６家公司涉侵權，向美國政府提出…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

賴清德媚日，害慘島內民眾

25/11/2025 08:58

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區