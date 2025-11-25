  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

25/11/2025 17:00

《鍾之日記》中美通話，恒指連升

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中美元首11月25日通話，商定明年互訪
▷ 恒指11月25日連升兩日，收報25894點
▷ 中國要求削減赴日航班，東航股價跌6%

　　11月25日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　中美元首通話、美聯儲下月減息機率增，加上美國投資AI熱情復燃，美股周一（24日）收高。港股上日升496點後，今日延續強勢，高開232點，盤中曾見26069，受制兩萬六關口，升幅逐步收窄，恒指最終收報25894，升178點或0.7%，主板成交約2311億。

*中美元首通話，A股三大指數齊彈*

　　中日就台灣問題處於緊張關係之時，中美元首出乎意料地再次通話，更商定明年互訪。A股三大指數今日大幅反彈，分析人士指出，股市此前深度回撤後，外部環境有所改善，因而順勢回升。滬綜指全日收升0.87%，報3870.02點，深成指亦升1.53%，創業板指揚1.77%。滬深兩市全天成交1.8萬億元人民幣，較上個交易日升約5%。

　　中日外交衝突背景下中美元首通話，為南韓會晤後不到一個月再次互動。國家主席習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，並指中美雙方應秉持平等互惠態度，拉長合作清單，為兩國關係開拓新空間。美國總統特朗普其後在社交媒體發文稱美中關係「極其牢固」，他透露兩人討論了很多議題，包括俄烏、芬太尼、大豆以及其他農產品，但無提及台灣。在習特通話後，日本首相高市早苗亦與特朗普通電話。

　　盤面上，AI應用概念集體爆發，算力硬件股延續強勢，光庫科技(深:300620)、長飛光纖(滬:601869)漲停。下跌方面，軍工、養殖等板塊跌幅居前，中水漁業(深:000798)、國聯水產(深:300094)跌停。

*中國要求削赴日航班，東航最受傷大跌6%*

　　中日緊張關係持續升溫，在中美元首通話後，日本首相高市早苗亦與美國總統特朗普通電話。她表示，特朗普在電話中說明他稍早與中國國家主席習近平之間的通話。不過，高市並未透露更多細節。而日本政府今日於內閣會議上敲定答辯書，強調政府對可行使集體自衞權的既有立場完全不變，亦不認為需要重新檢討。中國外交部轟日方刻意迴避收回錯誤言論要求，企圖蒙混過關。　

　　《彭博》最新引述知情人士稱，中國政府已指示國內航空公司減少2026年3月底之前的赴日航班數量，不過航空公司在削減哪些航班以及削減數量方面「有自主決定權」。

　　赴日航線是中國航空公司重要的國際航線之一，削減航班意味收入減少。在內地三大航空公司之中，東方航空每年營運近16000班赴日航班，對日本依賴度最高的，因此受影響最嚴重，東航(00670)今日股價亦跌最傷，大插6%，中國國航(00753)重挫3%，南航(01055)跌近2%。內地三大航縮航班，國泰航空(00293)或能接收更多的赴日中國旅客，股價升0.7%。

*增長引擎轉向AI業務，摩通升百度目標價*

　　谷歌推出的Gemini 3人工智能模型反應極佳，分析師普遍認為該模型在性能上已足以與OpenAI抗衡，甚至有所領先，令人鼓舞，料將繼續激發市場對AI科技投資。AI主題股受惠，今日百度(09888)收升4.6%，報116.9元，為最佳表現藍籌，暫連升2日累計8.76%。

　　投行摩根大通發表研究報告指出，百度投資敘事已轉變，指出百度的增長引擎正從傳統的廣告業務轉向雲計算和人工智能領域，雲業務收入增速料將從今年的約23%加速至明年的61%。

　　摩通將百度評級從「中性」上調至「增持」，目標價從之前的105元大幅上調76%至185元。該行認為，市場低估百度從廣告驅動向「雲+AI」基礎設施驅動轉型的深度和速度。百度旗下自研人工智能芯片業務昆侖芯的銷售額料將增長6倍，到2026年達到83億元人民幣。這得益於中國對自主可控AI算力的強勁需求，以及百度在金融、互聯網、運營商等關鍵行業的突破。

　　該行並預計，由於減值資產剩餘折舊年限縮短，百度2026至2027年每年折舊費用料將減少約80億元人民幣，從而顯著提升調整後的運營利潤和利潤率。

　　其他AI概念股方面，阿里(09988)升2.1%，商湯(00020)揚1.9%，金山雲(03896)升1.3%，萬國數據(09698)漲6%。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票

上一篇新聞︰25/11/2025 17:06  《神州經脈》中美元首再通話，星洲ＡＩ計劃採用阿里千問，股匯漲

其他
More

25/11/2025 17:39  《滬╱深股通》陽光電源（３００２７４）為深股通十大成交活躍…

25/11/2025 17:32  惠而浦指美的、海爾、三星等１６家公司涉侵權，向美國政府提出…

25/11/2025 17:28  《Ａ股動向》比亞迪回應有否研發飛行汽車：適時推出符合需求產品

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

賴清德媚日，害慘島內民眾

25/11/2025 08:58

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區