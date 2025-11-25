《Ａ股動向》比亞迪回應有否研發飛行汽車：適時推出符合需求產品

有投資者在互動平台詢問比亞迪(01211)(深:002594)稱，「你們飛行汽車有研發嗎？進展怎麼樣？」對此，比亞迪在互動平台表示，比亞迪一直秉承用技術創新，滿足人們對美好生活的向往，持續關注消費者的需求，並適時推出符合需求的產品。
比亞迪A股今日微跌0.02%，報93.91元人民幣。
《經濟通通訊社25日專訊》
【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票
25/11/2025 17:28
有投資者在互動平台詢問比亞迪(01211)(深:002594)稱，「你們飛行汽車有研發嗎？進展怎麼樣？」對此，比亞迪在互動平台表示，比亞迪一直秉承用技術創新，滿足人們對美好生活的向往，持續關注消費者的需求，並適時推出符合需求的產品。
比亞迪A股今日微跌0.02%，報93.91元人民幣。
《經濟通通訊社25日專訊》
【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票
上一篇新聞︰25/11/2025 17:32 惠而浦指美的、海爾、三星等１６家公司涉侵權，向美國政府提出…
下一篇新聞︰25/11/2025 17:06 《神州經脈》中美元首再通話，星洲ＡＩ計劃採用阿里千問，股匯漲
25/11/2025 17:39 《滬╱深股通》陽光電源（３００２７４）為深股通十大成交活躍…
25/11/2025 17:00 《鍾之日記》中美通話，恒指連升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N