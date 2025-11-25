《Ａ股動向》比亞迪回應有否研發飛行汽車：適時推出符合需求產品

有投資者在互動平台詢問比亞迪(01211)(深:002594)稱，「你們飛行汽車有研發嗎？進展怎麼樣？」對此，比亞迪在互動平台表示，比亞迪一直秉承用技術創新，滿足人們對美好生活的向往，持續關注消費者的需求，並適時推出符合需求的產品。



比亞迪A股今日微跌0.02%，報93.91元人民幣。

《經濟通通訊社25日專訊》