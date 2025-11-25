《Ａ場新股》摩爾線程啟動申購遭「瘋搶」，網下申購倍數1572倍

被譽為「國產GPU第一股」的摩爾線程(滬:688795)啟動科創板發行申購，以114.28元(人民幣．下同)/股的發行價創下2025年A股新股發行價新高。公司此次發行獲得機構投資者空前關注，網下申購倍數高達1572倍，267家機構參與報價，總申購股數超700億股。



據摩爾線程最新公告，根據上交所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為482.66萬戶，有效申購股數為462.17億股，網上發行初步中簽率為0.02423369%。



此次發行將為摩爾線程帶來約80億元募資，按發行後總股本4.7億股計算，預計募資總額79.996億元，成為今年科創板募資規模最大的IPO項目，上市首日市值將達537.15億元。投資者中一簽需繳納57140元，為年內新股最高。



在參與有效報價的機構中，公募基金達86家，私募基金124家，另有30家券商和13家保險機構參與，展現出機構投資者的超高熱情。從估值方面看，摩爾線程114.28元/股的發行價對應2024年攤薄後靜態市銷率為122.51倍，高於海外GPU巨頭。



值得注意的是，摩爾線程的IPO進程同樣創造紀錄，從6月底獲受理到10月底註冊完成僅用時122天，成為今年科創板最快過會上市項目之一。

《經濟通通訊社25日專訊》