25/11/2025 11:17

《中國要聞》淘寶在義烏成立天貓優品電商公司，註冊資本100萬

　　天眼查工商信息顯示，近日，義烏天貓優品電子商務有限公司成立，法定代表人為安新傑，註冊資本100萬人民幣，經營範圍含互聯網銷售、互聯網數據服務、家用電器銷售、家用電器安裝服務、家用電器零配件銷售、供應鏈管理服務、企業管理諮詢、計算機軟硬件及輔助設備批發等。股權全景穿透圖顯示，該公司由淘天有限公司全資持股，後者為淘寶(中國)軟件有限公司全資子公司。
《經濟通通訊社25日專訊》

