《神州券商》券商綜合帳戶試點擴容，東方證券、國聯民生等8家獲批

據《財聯社》報道，時隔近三年，綜合帳戶試點券商再度擴容，監管已最新批准東方證券、東吳證券、國聯民生、平安證券、西部證券、東北證券、東方財富、華鑫證券等8家綜合實力突出、合規風控機制完善且財富管理推動較快的證券公司，正式加入帳戶管理功能優化試點陣營。



至此，國內開展該試點的券商數量從原先的12家增至20家，標誌著以綜合帳戶為核心的帳戶服務升級已朝試點轉常規方向推進，進一步激活行業財富管理轉型活力。



綜合帳戶試點自2021年底啟動以來，歷經多輪擴容與功能迭代，首批10家頭部券商率先實現多帳戶關聯管理，到2022年11月廣發證券、興業證券加入後試點範圍穩步擴大。



今年2月，中證監在《關於資本市場做好金融「五篇大文章」的實施意見》中則推進式強調，將穩步推進證券公司帳戶管理功能優化試點轉常規。有行業人士預測，這一批8家券商或可能是最後的試點。



也有業內人士分析，本次獲批券商均為財富管理業務推動較好的機構。對於券商來說，試點將加速行業財富管理轉型進程，三方面核心價值得期待：一是重構帳戶底層邏輯，夯實財富管理轉型根基；二是破解財富管理轉型關鍵痛點，提升核心服務能力；三是銜接創新業務場景，拓展轉型發展空間。

《經濟通通訊社25日專訊》