《Ａ股行情》中美元首通話，料明年互訪，滬綜指高開0.36%

中國國家主席習近平與美國總統特朗普周一（24日）通話討論了貿易、台灣以及俄烏衝突等問題，這是中美元首上月會晤達成關稅休戰以來的首次對話。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.36%，報3850.57點，深成指高開0.85%，創業板指高開1.42%。



《新華社》報道，習近平昨晚與特朗普通話時，闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。特朗普表示，美方理解台灣問題對中國的重要性，形容這次通話「非常好」，還表示同意明年4月訪問北京，並邀請了習近平明年進行國事訪問。



中日關係因日相涉台言論轉趨緊張，據《華爾街日報》引述知情人士透露，是次通話由習近平發起，被視為北京方面罕見的外交姿態，旨在於地緣政治局勢升溫之際穩住中美關係。據報，特朗普與日本首相高市早苗將於今日（25日）早上通電話。



此外，美國商務部長盧特尼克表示特朗普正在評估否允許英偉達(Nvidia)向中國出售先進AI芯片，目前特朗普正在聽取不同顧問的意見，以便作出最終決定。美國若允許向中國出售H200芯片，將標誌著美國大幅放寬2022年首次實施的出口限制措施。



人行今日進行3021億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有4075億元逆回購到期，即今日淨回籠1054億元，結束連續11天淨投放。另外，人行今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展1萬億元MLF操作，期限為1年期。

《經濟通通訊社25日專訊》