  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

25/11/2025 09:28

《Ａ股行情》中美元首通話，料明年互訪，滬綜指高開0.36%

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中美元首通話討論貿易、台灣、俄烏衝突
▷ 滬綜指高開0.36%，深成指及創業板指高開
▷ 特朗普計劃明年4月訪華並邀請習近平回訪

　　中國國家主席習近平與美國總統特朗普周一（24日）通話討論了貿易、台灣以及俄烏衝突等問題，這是中美元首上月會晤達成關稅休戰以來的首次對話。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.36%，報3850.57點，深成指高開0.85%，創業板指高開1.42%。

　　《新華社》報道，習近平昨晚與特朗普通話時，闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。特朗普表示，美方理解台灣問題對中國的重要性，形容這次通話「非常好」，還表示同意明年4月訪問北京，並邀請了習近平明年進行國事訪問。

　　中日關係因日相涉台言論轉趨緊張，據《華爾街日報》引述知情人士透露，是次通話由習近平發起，被視為北京方面罕見的外交姿態，旨在於地緣政治局勢升溫之際穩住中美關係。據報，特朗普與日本首相高市早苗將於今日（25日）早上通電話。

　　此外，美國商務部長盧特尼克表示特朗普正在評估否允許英偉達(Nvidia)向中國出售先進AI芯片，目前特朗普正在聽取不同顧問的意見，以便作出最終決定。美國若允許向中國出售H200芯片，將標誌著美國大幅放寬2022年首次實施的出口限制措施。

　　人行今日進行3021億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有4075億元逆回購到期，即今日淨回籠1054億元，結束連續11天淨投放。另外，人行今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展1萬億元MLF操作，期限為1年期。
《經濟通通訊社25日專訊》

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區