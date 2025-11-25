《Ａ股行情》滬綜指半日收升1.13%，深成指創業板均漲超2%

中美元首通話提振市場情緒，滬深股市今日反彈，滬綜指上午收升1.13%，報3880.22點，深成指揚2.04%，創業板指漲2.6%；兩市半日成交額11741億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加1492億元或14.6%。



盤面上，AI硬件概念強勢，CPO板塊指數彈近5%，德科立(滬:688205)、光庫科技(深:300620)及長光華芯(滬:688048)升20%封板。AI眼鏡、AI手機等板塊集體爆發。美國總統特朗普周一（24日）簽署行政令啟動「創世使命(Genesis Mission)」計劃，要求能源部及其他科研機構積極推進人工智能部署。亞馬遜豪擲500億美元，擴建美國政府AI算力。



抗流感藥物、疫苗股也表現活躍，廣濟藥業(深:000952)二連漲停。11月以來，全國流感活動快速上升，北京已邁入呼吸道傳染病高發期。有數據顯示，奧司他韋近7天銷量暴漲237%，速福達（瑪巴洛沙韋）漲幅達180%。盡管購藥需求激增，當地熱門抗流感藥均庫存充足，線上線下均可購買或預訂。



下跌方面，水產品、軍貿及養殖板塊回吐調整，獐子島(深:002069)跌停。

