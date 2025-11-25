  • 會員
25/11/2025 13:38

《Ａ股行情》滬綜指午後升0.8%，通信設備、算力硬件股走強

　　A股市場午後續升，滬綜指升0.81%，報3867.82點，滬深300指數揚0.9%，深成指漲1.52%，創業板指彈1.82%。上海B股升0.23%，深圳B股升0.83%。通信設備、算力硬件及6G概念等走強。
《經濟通通訊社25日專訊》

