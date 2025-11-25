《Ａ股行情》滬綜指午後升0.8%，通信設備、算力硬件股走強

A股市場午後續升，滬綜指升0.81%，報3867.82點，滬深300指數揚0.9%，深成指漲1.52%，創業板指彈1.82%。上海B股升0.23%，深圳B股升0.83%。通信設備、算力硬件及6G概念等走強。
25/11/2025 13:38
A股市場午後續升，滬綜指升0.81%，報3867.82點，滬深300指數揚0.9%，深成指漲1.52%，創業板指彈1.82%。上海B股升0.23%，深圳B股升0.83%。通信設備、算力硬件及6G概念等走強。
