《Ａ股行情》中美領導人通話提振，A股反彈，滬指收升0.87%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ A股三大指數反彈滬指收升0.87%
▷ 日本政府重申集體自衞權立場不變
中日就台灣問題處於緊張關係之時，中美元首出乎意料地再次通話，更定商定明年互訪。A股三大指數今日大幅反彈，分析人士指出，股市此前深度回撤後，外部環境有所改善，因而順勢回升。
滬綜指全日收升0.87%，報3870.02點，深成指亦升1.53%，創業板指揚1.77%。滬深兩市全天成交1.8萬億元（人民幣．下同），較上個交易日升845億元或約5%。
中日外交衝突背景下中美元首通話，為南韓會晤後不到一個月再次互動。國家主席習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，並指中美雙方應秉持平等互惠態度，拉長合作清單，為兩國關係開拓新空間。美國總統特朗普其後在社交媒體發文稱美中關係「極其牢固」，他透露兩人討論了很多議題，包括俄烏、芬太尼、大豆以及其他農產品，但無提及台灣。
在習特通話後，日本首相高市早苗亦與特朗普通電話，這是自其因台灣言論引發與中國的重大外交衝突以來二人首次通話。高市在通話後說，特朗普簡要地介紹近期美中關係的狀況，但拒絕透露更多細節。日本政府今日於內閣會議上敲定答辯書，強調政府對可行使集體自衞權的既有立場完全不變，亦不認為需要重新檢討。
盤面上，AI應用概念集體爆發，算力硬件股延續強勢，光庫科技(深:300620)、長飛光纖(滬:601869)漲停。下跌方面，軍工、養殖等板塊跌幅居前，中水漁業(深:000798)、國聯水產(深:300094)跌停。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4490.40
|+0.95
|上證指數
|3870.02
|+0.87
|7227.89
|深證成指
|12777.31
|+1.53
|10893.60
|創業板指
|2980.93
|+1.77
|科創50
|1302.17
|+0.43
|B股指數
|252.50
|+0.31
|0.92
|深證B指
|1292.32
|+1.18
|0.59
《經濟通通訊社25日專訊》
