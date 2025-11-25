  • 會員
25/11/2025 09:27

【人行操作】人行增量續做1萬億MLF，今日3021億逆回購操作收水1054億

　　人民銀行公布，今日進行3021億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
　
　　公開市場今日有4075億元逆回購到期，即今日淨回籠1054億元，結束連續11天淨投放。

*續做1萬億MLF，專家：人行料持續注入中期流動性*

　　另外，人民銀行昨日公告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展1萬億元MLF操作，期限為1年期。今日有9000億元MLF到期，對沖人行進行的1萬億元MLF操作，即人行本月透過MLF放水1000億元，為連續第九個月增量續作MLF。

　　東方金誠首席宏觀分析師王青預測，接下來人行會綜合運用買斷式逆回購、MLF兩項政策工具，持續向市場注入中期流動性。不過，接下來中期流動性加量規模也可能較此前每月6000億元的較高水平有所回落。

　　王青指出，年終前後或將陸續出台新一輪穩增長政策，核心是財政加力、貨幣寬鬆，以及更大力度推動房地產市場止跌回穩。這能穩定四季度及明年一季度宏觀經濟運行，在順利完成今年經濟增長目標的同時，推動「十五五」實現良好開局，其中降準還能兼顧春節流動性安排。由此，不排除年終前後中期流動性淨投放規模相應收斂的可能。
《經濟通通訊社25日專訊》

