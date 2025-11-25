  • 會員
AH股新聞

25/11/2025 09:37

抖音：8月以來封禁逾600萬個涉詐帳號，21人被捕，注意四大導流詐騙手法

　　抖音今日在「抖音黑板報」微信公眾號發布打擊「導流第三方App」詐騙黑產專項治理公告稱，今年8月至今，抖音已封禁涉詐帳號超600萬個，公安機關根據抖音提供的線索，抓獲涉詐嫌疑人21名。

　　抖音指，「導流第三方App」詐騙，是詐騙黑產通過購買、租用帳號，或在老年人聚集區送「小禮品」讓他人進行實名認證等手段，批量操作抖音帳號，再修改頭像和個人資料，包裝虛假人設誘導用戶下載、使用第三方App，在站外實施詐騙。這些第三方App，既有無法在應用商店上架的涉詐App，也有日常使用的普通軟件。日常使用的普通App被黑產利用成為詐騙鏈路的一環，更是增加了平台的識別、治理難度。

　　抖音提醒用戶時刻警惕陌生人提出的「轉平台交友」或「換個地方賺錢」等誘惑，更不要被誘導在不明軟件上投資、充值或共享屏幕。

*「殺豬盤」、高佣刷單、炒股、美女為常見詐騙手法*

　　此外，抖音列出詐騙黑產近期在抖音實施「導流第三方App」詐騙的四大手法。其中，交友導流詐騙，俗稱「殺豬盤」，多為冒充軍人詐騙女性用戶。詐騙分子用虛假　「駐偏遠地區軍官」、「鐵血硬漢」　等人設，以交友戀愛為幌子、不便使用某些App為理由，將目標用戶引至其他平台交流，再誘導其下載虛假投資、交易App或「轉帳代投」實施詐騙。

　　刷單導流詐騙，即詐騙分子以「高佣金手工活」、「簡單刷單」　為誘餌，誘導受害者下載非正規App，先用小額返利獲取信任，再以「多投多賺」、「任務升級」誘騙加大投入，當受害者發現無法提現時，詐騙分子已捲走資金失聯。

　　理財導流詐騙，是詐騙分子偽裝成「民間股神」、「專業分析師」等，通過發布講解股票知識的視頻、曬高額盈利吸引關注，再以「內部實戰操作」、「AI智能薦股」等為由，誘導用戶下載欺詐理財App並不斷投入資金，最後捲款跑路。

　　色情導流詐騙，即詐騙分子通過操作抖音號包裝美女人設，通過性感圖片等引導用戶下載非正規App（常以日文、韓文、火星文等命名），再以「做任務賺錢解鎖服務」、「完成任務免費享受服務」為誘餌進行詐騙，甚至在誘導用戶進行不雅聊天後，用視頻、截圖勒索用戶轉帳。
《經濟通通訊社25日專訊》

