《中國要聞》工信部據報制定最嚴充電寶安全標準，「3C認證」退場

據《藍鯨科技》引述消息報道，工信部10月及11月多次組織召開《移動電源安全技術規範》徵求意見稿(下稱「新規」)研討會；新規在整機、線路板和電芯三大技術領域提出數十項嚴苛改進，預計今年12月公示、明年2月發布，同年6月正式實施，屆時原有3C認證規定將全面失效，估計近七成現有產能因無法滿足新規技術要求，退出移動電源市場。



報道指，過去半年，充電寶行業共發生700多宗安全事故，而近年充電寶自燃、爆炸事件頻發，僅2024年境內航班就發生37宗移動電源自燃事件，其中81%涉及劣質產品。今年6月，由羅馬仕引發的移動電源安全問題引起廣泛關注，工信部隨後要求充電寶產品必須3C認證，民航局禁止沒有3C認證的充電寶上國內航班。



*電芯安全測試更為嚴苛，從源頭抑制熱失控風險*



報道引述參會企業負責人表示，研討會有近300家產業鏈企業參加，目前新標準已基本定稿，「這次制定的標準非常嚴格，許多工廠難以達到。工信部的態度很明確：達不到標準就不要繼續生產」。



在整機層面，新規改變僅標註品牌方的做法，明確要求外殼必須標註「建議使用壽命」與代工廠全稱；線路板方面則強制要求配備LCD屏幕或聯網App，可實時顯示電池健康度、使用次數等參數。在最為核心的電芯部分，引入多項強化安全測試，包括更嚴苛的針刺測試、將熱濫用測試條件從攝氏130度30分鐘提升至135度60分鐘，並將過充電測試電壓提高至規定電壓的1.4倍，旨在從源頭抑制熱失控風險。

