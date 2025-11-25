  • 會員
25/11/2025 10:34

《中國要聞》工信部據報制定最嚴充電寶安全標準，「3C認證」退場

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 工信部制定移動電源新安全標準，取代3C認證
▷ 新規要求標註使用壽命、代工廠全稱及電池健康顯示功能
▷ 2024年境內航班發生37宗移動電源自燃事件

　　據《藍鯨科技》引述消息報道，工信部10月及11月多次組織召開《移動電源安全技術規範》徵求意見稿(下稱「新規」)研討會；新規在整機、線路板和電芯三大技術領域提出數十項嚴苛改進，預計今年12月公示、明年2月發布，同年6月正式實施，屆時原有3C認證規定將全面失效，估計近七成現有產能因無法滿足新規技術要求，退出移動電源市場。

　　報道指，過去半年，充電寶行業共發生700多宗安全事故，而近年充電寶自燃、爆炸事件頻發，僅2024年境內航班就發生37宗移動電源自燃事件，其中81%涉及劣質產品。今年6月，由羅馬仕引發的移動電源安全問題引起廣泛關注，工信部隨後要求充電寶產品必須3C認證，民航局禁止沒有3C認證的充電寶上國內航班。

*電芯安全測試更為嚴苛，從源頭抑制熱失控風險*

　　報道引述參會企業負責人表示，研討會有近300家產業鏈企業參加，目前新標準已基本定稿，「這次制定的標準非常嚴格，許多工廠難以達到。工信部的態度很明確：達不到標準就不要繼續生產」。

　　在整機層面，新規改變僅標註品牌方的做法，明確要求外殼必須標註「建議使用壽命」與代工廠全稱；線路板方面則強制要求配備LCD屏幕或聯網App，可實時顯示電池健康度、使用次數等參數。在最為核心的電芯部分，引入多項強化安全測試，包括更嚴苛的針刺測試、將熱濫用測試條件從攝氏130度30分鐘提升至135度60分鐘，並將過充電測試電壓提高至規定電壓的1.4倍，旨在從源頭抑制熱失控風險。
《經濟通通訊社25日專訊》

