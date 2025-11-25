《中俄關係》俄羅斯副總理：一直與北京討論擴大對華石油出口

據《路透》報道，俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)今日在北京舉行的中俄能源商務論壇上表示，莫斯科和北京一直在討論如何擴大俄羅斯對華石油出口。他提到，政府間協議規定，可以將經由哈薩克向中國供油的期限延長10年，至2033年。



報道指，自2022年2月俄羅斯在烏克蘭發動軍事行動以來，中國和印度已成為俄羅斯石油的主要買家；俄羅斯的整體原油出口迄今為止仍相對穩定。中國通過海運進口約140萬桶/日、通過管道進口約90萬桶/日俄羅斯石油。



上月美國對俄羅斯最大的兩家石油生產商俄羅斯國家石油公司(Rosneft，俄油)和盧克石油公司實施了制裁。俄羅斯總統普京稱制裁是不友好的行為，不過制裁不會對俄羅斯經濟造成重大影響。



*習近平：願同俄方持續鞏固全面能源合作夥伴關係*



另外，據中國外交部網站，國家主席習近平和俄羅斯總統普京分別向在北京舉行的第七屆中俄能源商務論壇致賀信。習近平在信中指出，中俄能源合作起步早、基礎好，是雙方互利合作的典範，為促進兩國經濟社會發展、增進兩國人民福祉發揮了積極作用。



習近平強調，中方願同俄方一道努力，持續鞏固全面能源合作夥伴關係，共同維護全球能源產業鏈供應鏈穩定暢通，推動建設更加公平公正、均衡普惠的全球能源治理體系，為世界能源安全與綠色低碳轉型注入更多穩定性。



