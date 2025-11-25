  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

25/11/2025 15:01

【ＡＩ】新加坡國家人工智能計劃據報轉用阿里千問開源架構，棄Meta

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 新加坡AISG東南亞語言模型轉用阿里Qwen架構
▷ Qwen-SEA-LION-v4登開源榜單首位
▷ Qwen3-32B模型涵蓋119種語言36萬億詞元

　　據《上海證券報》報道，新加坡國家人工智能計劃(AISG)正在進行一次重大戰略調整，在其最新的東南亞語言大模型項目(SEA-LION)中，放棄了Meta模型，轉向阿里巴巴的通義千問Qwen開源架構，標誌著中國開源AI模型在全球影響力版圖中的一次關鍵擴張。

　　報道指，AISG今日宣布推出的「Qwen-SEA-LION-v4」模型，在一項衡量東南亞語言能力的開源榜單上迅速佔據首位。這一轉變旨在解決一個長期痛點：此前以Meta的Llama系列為代表的開源模型，在處理印尼語、泰語和馬來語等區域性語言時表現不佳，嚴重制約了本地化AI應用的開發效率與性能。

　　報道又指，這一轉變凸顯阿里通義千問在全球開源AI領域的崛起。自2023年全面開源以來，阿里Qwen已經超越Llama、DeepSeek等模型，成為全球性能最強、應用最廣泛的開源大模型。截至目前，Qwen系列模型的全球下載量已突破6億次。

　　阿里旗下雲計算部門24日宣布，支持AISG最新版本的SEA-LION大型語言模型(LLM)，該模型被命名為Qwen-SEA-LION-v4。阿里雲指，最新版本基於Qwen3-32B基礎模型構建，新版本的發布標誌著「AISG在為該區域提供功能更強大、更易於使用的人工智能解決方案方面邁出了重要一步」。Qwen3的基礎模型--即通義千問系列的最新版本--已經在一個龐大且多樣化的數據庫上進行了預訓練，該數據庫涵蓋119種語言和方言，總計36萬億個詞元。
《經濟通通訊社25日專訊》

【你點睇？】特朗普簽令公開愛潑斯坦案文件，你認為資料公開對民主、共和兩黨誰的傷害更大？文件會否揭出特朗普重大醜聞？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

賴清德媚日，害慘島內民眾

25/11/2025 08:58

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區