【中日關係】外交部轟日方刻意迴避收回錯誤言論要求，企圖蒙混過關

據日媒報道，日本政府在25日的內閣會議上確定了答辯書，稱首相高市早苗關於「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的國會答辯「並不意味著改變政府的一貫見解」。



該答辯書回答了公明黨黨首齊藤鐵夫的書面質詢；齊藤詢問了關於存亡危機事態認定標準的政府見解是否維持不變。答辯書強調了一貫立場，對於是否屬於存亡危機事態「將根據事態的個別具體狀況，由政府對所有資訊進行綜合判斷」，並指「政府見解完全維持不變，並未考慮需要調整或重新探討」。答辯書還指出，台灣海峽的和平與穩定「對我國的安全保障乃至整個國際社會的穩定很重要」，稱「期待問題通過對話和平解決」。



對此，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，日本官方最近多次提到日本政府的「一貫立場」或者「立場沒有改變」。中方已經明確向日方提出，日方所謂的「一貫立場」具體內容到底是甚麼？日方能不能完整公開地表述這個「一貫立場」？日方一再重覆所謂「立場沒有改變」的概念，但是卻始終沒有觸及問題的實質，實際上日方是在刻意迴避中方關於收回錯誤言論的要求，企圖蒙混過關。這讓國際社會不得不質疑，日本到底有沒有反躬自省、糾正錯誤的誠意和行動。

《經濟通通訊社25日專訊》