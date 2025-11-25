【中日關係】逾20場日本音樂人在華演唱會取消，外交部：中日交流氛圍惡化

在今日的中國外交部例行記者會上《彭博》記者提問，過去兩周中日關係惡化，中方相關部門已暫停對日本電影在華上映的審批流程；包括北京在內的多個城市已取消了20多場日本音樂人的演唱會，「請問這是否屬於中方對日反制措施？是否有針對日本文化產品的官方指令？此類文藝活動暫停狀態預計將持續多久？」



對此，發言人毛寧表示，近期中日之間的交流合作受到影響，起因是日本首相高市早苗的錯誤涉台言論，嚴重傷害了中國人民的感情，惡化了中日交流的氛圍，日方應當立即糾正錯誤言行，停止在涉華問題上製造事端。



*各地演出場館據報不得再遞交日本表演者演出申請*



據《路透》報道，中國各地演出場所20日和21日接到有關部門通知，今年年底前有關日本音樂人的所有演出可能都將取消，並且被告知不得再遞交明年日本表演者的演出申請，業者也被禁止向粉絲發送日本藝人演出的宣傳短信。



報道指，80歲的日本籍爵士音樂家鈴木良雄(Yoshio Suzuki)與他的五重奏樂團The Blend，20日在北京進行演出前試音時，便衣警察突然登門。在中國居住13年的德國籍音樂會策劃與紀錄片製作人皮特森．克勞森(Christian Petersen-Clausen)稱，「場地業者向我說，警方告知所有日本人參與的演出都取消，沒有商量餘地」。鈴木良雄與他的樂團為了取得中國演出簽證，已經歷數月審查程序，在得知演出遭取消的消息後感到十分沮喪。



演出突遭取消的日本音樂人還包括原訂19日晚間在北京演出的歌手KOKIA；日本饒舌歌手KID FRESINO中國巡演主辦單位21日在社交平台發文宣布，KID FRESINO中國巡演無限期延期。

