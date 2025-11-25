  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

25/11/2025 08:41

海普瑞(09989)獨董呂川任期屆滿，建議選舉浦洪任獨董

　　海普瑞(09989)(深:002399)公布，獨立非執行董事呂川任期屆滿，並建議選舉浦洪為獨立非執行董事，須待股東批准。

　　該集團指，浦洪為德恒律師事務所深圳分所現任高級合夥人及公司證券律師。至於呂川已連續擔任獨立董事近6年，他將不再符合擔任獨立董事資格而卸任，他確認與董事會並無意見分歧，亦無有關卸任的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。
《經濟通通訊社25日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區