海普瑞(09989)獨董呂川任期屆滿，建議選舉浦洪任獨董

海普瑞(09989)(深:002399)公布，獨立非執行董事呂川任期屆滿，並建議選舉浦洪為獨立非執行董事，須待股東批准。



該集團指，浦洪為德恒律師事務所深圳分所現任高級合夥人及公司證券律師。至於呂川已連續擔任獨立董事近6年，他將不再符合擔任獨立董事資格而卸任，他確認與董事會並無意見分歧，亦無有關卸任的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

《經濟通通訊社25日專訊》