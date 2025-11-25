寧德時代(03750)股東黃世霖售1%股權，套現逾171億元人民幣

寧德時代(03750)(深:300750)公布，股東黃世霖詢價轉讓已實施完畢，他以每股376.12元人民幣出售約4563.23萬股，佔總股本1%，詢價轉讓交易金額約171.6億元人民幣。



該集團指，權益變動後，黃世霖持股比例由10.21%下降至9.21%，而他及其一致行動人持股比例由10.29%下降至9.29%。

《經濟通通訊社25日專訊》