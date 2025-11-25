《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(24日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|3419.45
|貴州茅台
|(600519)
|1677.47
|兆易創新
|(603986)
|1494.31
|紫金礦業
|(601899)
|1460.52
|寒武紀
|(688256)
|1245.15
|中國鋁業
|(601600)
|1191.61
|洛陽鉬業
|(603993)
|1033.45
|藥明康德
|(603259)
|928.58
|中國銀行
|(601988)
|875.07
|招商銀行
|(600036)
|851.84
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4787.12
|寧德時代
|(300750)
|3450.66
|新易盛
|(300502)
|2964.01
|陽光電源
|(300274)
|2200.74
|北方華創
|(002371)
|1881.80
|勝宏科技
|(300476)
|1454.15
|華工科技
|(000988)
|1303.66
|江波龍
|(301308)
|1288.52
|立訊精密
|(002475)
|1231.27
|美的集團
|(000333)
|1011.65
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社25日專訊》
