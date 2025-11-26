《Ａ股異動》龍蟠科技A漲停，現報19.87元人幣

龍蟠科技A股(滬:603906)現漲停，報19.87元(人民幣．下同)，升10%，最低價19.87元；成交664.08萬股，成交金額1.32億元；換手率1.2%。
龍蟠科技H股(02465)跌0.7%，報15.04港元，最低價15.04港元，最高價15.04港元；成交48.8萬股，成交金額733.95萬港元。龍蟠科技A股較H股呈45.2%溢價。
《經濟通通訊社26日專訊》
26/11/2025 09:26
