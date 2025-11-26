  • 會員
26/11/2025 08:40

申萬宏源(06806)發公司債券籌獲45億元人民幣，票息最低1.81%

　　申萬宏源(06806)(深:000166)公布，2025年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期），發行規模45億元（人民幣．下同）。

　　該集團指，債券分兩個品種，其中品種一發行規模27億元，期限2年，票面利率1.81%；品種二發行規模18億元，期限30個月，票面利率為1.85%。債券登記完成後，擬於深圳證券交易所上市交易。
《經濟通通訊社26日專訊》

