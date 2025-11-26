FORTIOR(01304)股東上海華芯提前終止股份減持，期內未減持股份

FORTIOR(01304)(滬:688279)公布，有關股東上海華芯擬通過集中競價方式或大宗交易方式減持股份不超過341.76萬股，即不超過總股本的3%，收到上海華芯決定提前終止股份減持計劃。
該集團指，截至昨日，上海華芯未減持股份，目前持約9.8%股權。
《經濟通通訊社26日專訊》
26/11/2025 08:40
