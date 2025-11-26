中國鋁業(02600)斥近23億元人民幣增持3附屬股權

中國鋁業(02600)(滬:601600)公布，斥22.7億元人民幣向控股股東增持雲鋁湧鑫約28.74%股權、雲鋁潤鑫約27.31%股權及雲鋁泓鑫30%股權。
該集團指，收購完成後，所持雲鋁湧鑫、雲鋁潤鑫及雲鋁泓鑫股權比例分別升至約96.08%，97.46%及100%。該集團指，收購有利於優化所屬企業股權結構，實現鋁資產專業化歸集，提高權益電解鋁產能。
《經濟通通訊社26日專訊》
【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票
26/11/2025 08:40
中國鋁業(02600)(滬:601600)公布，斥22.7億元人民幣向控股股東增持雲鋁湧鑫約28.74%股權、雲鋁潤鑫約27.31%股權及雲鋁泓鑫30%股權。
該集團指，收購完成後，所持雲鋁湧鑫、雲鋁潤鑫及雲鋁泓鑫股權比例分別升至約96.08%，97.46%及100%。該集團指，收購有利於優化所屬企業股權結構，實現鋁資產專業化歸集，提高權益電解鋁產能。
《經濟通通訊社26日專訊》
【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票
下一篇新聞︰26/11/2025 08:40 恒瑞醫藥（０１２７６）２項藥物獲國家藥監局批准臨床試驗
26/11/2025 08:40 ＦＯＲＴＩＯＲ（０１３０４）股東上海華芯提前終止股份減持，…
26/11/2025 08:40 申萬宏源（０６８０６）發公司債券籌獲４５億元人民幣，票息最…
26/11/2025 08:37 安德利果汁（０２２１８）控股股東減持１８５萬股，套現７６１…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N