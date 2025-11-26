中國鋁業(02600)斥近23億元人民幣增持3附屬股權

中國鋁業(02600)(滬:601600)公布，斥22.7億元人民幣向控股股東增持雲鋁湧鑫約28.74%股權、雲鋁潤鑫約27.31%股權及雲鋁泓鑫30%股權。



該集團指，收購完成後，所持雲鋁湧鑫、雲鋁潤鑫及雲鋁泓鑫股權比例分別升至約96.08%，97.46%及100%。該集團指，收購有利於優化所屬企業股權結構，實現鋁資產專業化歸集，提高權益電解鋁產能。

《經濟通通訊社26日專訊》