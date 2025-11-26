  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

26/11/2025 08:40

中國鋁業(02600)斥近23億元人民幣增持3附屬股權

　　中國鋁業(02600)(滬:601600)公布，斥22.7億元人民幣向控股股東增持雲鋁湧鑫約28.74%股權、雲鋁潤鑫約27.31%股權及雲鋁泓鑫30%股權。

　　該集團指，收購完成後，所持雲鋁湧鑫、雲鋁潤鑫及雲鋁泓鑫股權比例分別升至約96.08%，97.46%及100%。該集團指，收購有利於優化所屬企業股權結構，實現鋁資產專業化歸集，提高權益電解鋁產能。
《經濟通通訊社26日專訊》

【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票

下一篇新聞︰26/11/2025 08:40  恒瑞醫藥（０１２７６）２項藥物獲國家藥監局批准臨床試驗

其他
More

26/11/2025 08:40  ＦＯＲＴＩＯＲ（０１３０４）股東上海華芯提前終止股份減持，…

26/11/2025 08:40  申萬宏源（０６８０６）發公司債券籌獲４５億元人民幣，票息最…

26/11/2025 08:37  安德利果汁（０２２１８）控股股東減持１８５萬股，套現７６１…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區