26/11/2025 10:34

《打擊貪腐》收受巨額財物，中國兵器裝備集團原副總經理劉衛東被提公訴

　　最高檢發布，中國兵器裝備集團有限公司原黨組成員、副總經理劉衛東涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經最高人民檢察院指定管轄，河南省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對劉衛東作出逮捕決定。近日，河南省南陽市人民檢察院已向南陽市中級人民法院提起公訴。

　　檢察機關起訴指控：被告人劉衛東利用擔任襄樊東風汽車電氣有限責任公司總經理，東風汽車公司載重車公司協作配套部部長，神龍汽車有限公司黨委委員、總經理，東風汽車集團有限公司黨委常委、副總經理，東風汽車集團股份有限公司乘用車公司總經理，中國兵器裝備集團有限公司黨組成員、副總經理，中國長安汽車集團股份有限公司董事長等職務上的便利，以及利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

　　劉衛東曾在東風公司任職多年，擔任過東風汽車公司鋼板彈簧廠副廠長、懸架彈簧有限公司副總經理、載重車公司協作配套部部長、黨委書記，神龍汽車有限公司總經理、東風汽車公司副總經理、黨委常委等職。
《經濟通通訊社26日專訊》

