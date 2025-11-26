《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|2580.94
|寒武紀
|(688256)
|1399.00
|兆易創新
|(603986)
|1068.27
|貴州茅台
|(600519)
|979.72
|紫金礦業
|(601899)
|968.17
|海光信息
|(688041)
|884.12
|藥明康德
|(603259)
|875.14
|洛陽鉬業
|(603993)
|867.49
|生益科技
|(600183)
|784.48
|源杰科技
|(688498)
|660.04
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4539.86
|新易盛
|(300502)
|3699.61
|陽光電源
|(300274)
|2576.20
|立訊精密
|(002475)
|2216.09
|勝宏科技
|(300476)
|2061.99
|寧德時代
|(300750)
|1686.57
|東山精密
|(002384)
|1324.54
|滬電股份
|(002463)
|1080.81
|香農芯創
|(300475)
|1039.79
|賽微電子
|(300456)
|1006.76
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社26日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情