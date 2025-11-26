  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

26/11/2025 17:39

《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
工業富聯(601138)2580.94
寒武紀(688256)1399.00
兆易創新(603986)1068.27
貴州茅台(600519)979.72
紫金礦業(601899)968.17
海光信息(688041)884.12
藥明康德(603259)875.14
洛陽鉬業(603993)867.49
生益科技(600183)784.48
源杰科技(688498)660.04

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)4539.86
新易盛(300502)3699.61
陽光電源(300274)2576.20
立訊精密(002475)2216.09
勝宏科技(300476)2061.99
寧德時代(300750)1686.57
東山精密(002384)1324.54
滬電股份(002463)1080.81
香農芯創(300475)1039.79
賽微電子(300456)1006.76

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社26日專訊》

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

上一篇新聞︰26/11/2025 17:44  抖音電商：打擊以虛假ＡＩ課程和工具引流至站外詐騙

其他
More

26/11/2025 18:02  【ＡＩ】銀河證券：明年模型平權將推動人工智能應用從ＡＩ賦能…

26/11/2025 17:59  高瓴據報啟動新一輪私募股權基金募資，目標規模達７０億美元

26/11/2025 17:46  《打擊貪腐》教育部原副部長杜玉波受賄逾６７９３萬元，一審判…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區