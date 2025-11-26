  • 會員
AH股新聞

26/11/2025 08:06

《神州頭條》財經報章頭版摘要：匯率刷新逾年高，人民幣與美元「雙強」格局顯現

▷ 習近平會見湯加國王圖普六世
▷ 人民幣匯率刷新逾1年高位
▷ A股公司ESG評級整體呈上升趨勢

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平會見湯加國王圖普六世
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
11月25日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的湯加國王圖普六世。習近平指出，中方願同湯方加強發展戰略對接，拓展貿易投資、農業漁業、基礎設施、清潔能源、醫療衛生、旅遊、應對氣候變化等方面合作，擴大教育、體育、青年、媒體、地方等領域交流，繼續在南南合作框架內為湯加經濟社會發展提供幫助。歡迎湯加各界人士來華參觀考察，加強治國理政和發展經驗交流，增進對中國的全面了解。

習近平向第七屆中俄能源商務論壇致賀信
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
11月25日，第七屆中俄能源商務論壇在北京舉辦。國家主席習近平向論壇致賀信。習近平強調，中方願同俄方一道努力，持續鞏固全面能源合作伙伴關系，共同維護全球能源產業鏈供應鏈穩定暢通，推動建設更加公平公正、均衡普惠的全球能源治理體系，為世界能源安全與綠色低碳轉型注入更多穩定性。

監管市場雙重驅動，A股公司ESG評級整體上升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在監管推動與市場需求雙重作用下，A股上市公司ESG信息披露正從「被動合規」轉向「主動提升」。中國上市公司協會最新發布的《中國上市公司ESG評級報告（2025年）》顯示，A股上市公司ESG評級表現整體呈上升趨勢。


《上海證券報》

習近平會見湯加國王圖普六世
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
11月25日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的湯加國王圖普六世。

多地發布人工智能新場景，加速新領域供需適配
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，各地密集發布人工智能相關的新產品、新技術、新場景清單，舉行新技術領域的供需交流會，並開展消費新業態新模式的創新活動，以新場景的培育打通新領域從技術到產業的「通道」，提高供需適配性，進一步發展新質生產力，暢通經濟循環。

匯率刷新逾1年來高位，人民幣與美元「雙強」格局顯現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
波動加大的全球匯市裏，人民幣與美元「雙強」格局成為一道特別的風景線。近日，美元指數震蕩上行，攀升至100關口上方。同一時間，人民幣對美元展現出較強韌性，刷新逾1年來高位，更對一籃子貨幣維持強勢，接連創下7個月新高。


《證券時報》

習近平會見湯加國王圖普六世
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
11月25日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的湯加國王圖普六世。

警惕黃金投資背後的「美麗陷阱」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2025年，黃金絕對是最受關注的投資標的之一。這股「淘金熱」不僅點燃了公眾的投資熱情，也衍生出市場亂象。記者注意到，金價高企的同時，多地也接連出現涉及黃金的各類案件，北京、深圳、廈門等多地政府部門密集發布相關風險提示，分別涉嫌非法集資、詐騙、賭博、非法經營等違法行為。

中資券商化身「金融航海家」助力中企發出全球資本市場「中國聲音」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
隨著中國資本市場雙向開放向縱深推進，中資券商化身「金融航海家」，駛向更廣闊的全球市場。它們以跨境投行連接東西，用財富管理服務民生，足跡遍布香港中環、倫敦金融城和紐約華爾街等金融樞紐，在國際資本市場發出「中國聲音」。

