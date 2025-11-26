  • 會員
AH股新聞

26/11/2025 17:05

《神州經脈》中國傳再購至少10船美國大豆，寧德時代西班牙電池廠動土

▷ 中国购至少10船美国大豆，明年1月装运
▷ 宁德时代西班牙电池厂动工，2026年投产
▷ 法国政府请求封禁SHEIN网站三个月

　　中美元首通話的消息緩解了地緣風險擔憂，提振了市場情緒，A股三大指數今日（26日）低開高走，惟滬綜指近收盤時段突轉跌，全日收低0.15%，報3864.18點，深成指則揚1.02%，創業板漲2.14%。滬深兩市全日成交1.78萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減289億元或1.6%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0802，較上個交易日4時30分收盤價升136點子，四連升，續創2024年10月14日以來13個半月來新高，全日在7.0788至7.0869之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0796，較上個交易日升30點子，四連升，為2024年10月14日以來13個半月來首次升破7.08關口，較市場預測偏強僅約30點。

*今日新聞精選*

1. 中美元首24日晚通話後，美日元首隨即在25日上午通話，有分析認為，中方希望借助美國總統特朗普的影響力，勸說日本首相高市早苗緩和在兩岸議題上的激進言論。關於「中方領導人是否曾請特朗普向高市早苗轉達任何口信」，外交部發言人毛寧對此回應稱，關於中美兩國元首通話的情況，中方已經發布了消息，「我沒有更多信息可以提供」。據日媒報道，高市早苗表示是應約與特朗普通話，期間特朗普簡要說明了他與中國國家主席習近平的通話。

2. 據《路透》引述兩名了解交易情況的貿易商稱，在中美兩國元首通電話的第二天（25日）起，中國在簽署的合同中購買了至少10船美國大豆，價值約3億美元。其中一名貿易商透露，中國購買了大約12批船貨；另一位貿易商則估計數量為10-15批。每批貨物約為6萬至6.5萬公噸。消息人士指，所有船貨計劃於明年1月從美國墨西哥灣沿岸碼頭和西北太平洋港口裝運。報道認為，這次異常大宗的採購延續了近期中美貿易關係緩和後中國買盤激增的趨勢。

3. 工信部等六部門今日發布《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》，從加速新技術新模式創新應用、擴大特色和新型產品供給、精準匹配不同人群需求、培育消費新場景新業態、營造良好發展環境五方面提出共十九項舉措，目標是到2027年，消費品供給結構明顯優化，形成3個萬億級消費領域和10個千億級消費熱點；到2030年，供給與消費良性互動、相互促進的高質量發展格局基本形成，消費對經濟增長的貢獻率穩步提升。

4. 《廣東省金融支持企業開展產業鏈整合兼併行動方案》印發。其中提到，鼓勵各地完善企業上市綜合服務平台，健全梯度培育機制，支持突破關鍵核心技術的科技型等企業到創業板、科創板等上市，支持其他符合條件的企業積極上市融資，支持港股上市的粵港澳大灣區企業在深圳證券交易所上市，拓寬企業融資渠道。

5. 據《路透》報道，寧德時代將於周三開始建設其西班牙最大電池工廠。該工廠位於西班牙東北部的阿拉貢，是一個與歐洲汽車製造商Stellantis合作的項目，投資高達41億歐元，並獲得超過3億歐元的歐盟資金支持，預計將於2026年底投產。工會表示，約有2000名中國工人將參與工廠建設，後續將招聘並培訓3000名西班牙員工。

6. 航空公司收費選座問題受爭議，江蘇省消保委今日在微信公眾號發文指，為釐清行業經營邊界，推動消費者合法權益得到切實保障，該委於11月21日線上約談東方航空、南方航空、中國國航、海南航空、廈門航空、深圳航空、山東航空、四川航空、春秋航空、吉祥航空等十家航空公司，在會上通報了機票鎖座問題調查結果，並要求各航司15個工作日內自查自糾。

7. 據《路透》引述法國財政部消息人士報道，法國政府將於周三請求法院將中國快時尚零售商SHEIN（希音）的法國網站封禁三個月。法國11月5日啟動封禁SHEIN的程序，原因是在其網站上發現出售兒童外形的性玩偶和武器，而就在同一天，SHEIN在巴黎一家百貨公司開設了首家實體店。隨後，在SHEIN將所有非法商品從平台撤下後，法國政府中止了對SHEIN的封禁程序。

8. 據《路透》援引長城汽車一位高管表示，公司目標到2029年在歐洲年產30萬輛汽車。目前長城汽車正為其在歐洲首家工廠選址，以改變其銷售疲軟的局面。長城國際總裁史青科透露，幾個團隊正在評估在西班牙、匈牙利等幾個國家的工廠選址。而長城汽車總裁穆峰曾在2023年表示，公司在歐洲有重大計劃，並已開始選址建廠。這是史青科自那時以來首次介紹這方面的進展。

