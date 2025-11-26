《鍾之日記》阿里績後下調，萬科股債雙殺

11月26日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



減息預期增強，美股三大指數周二（25日）全線收漲。港股今日高開152點，其後在兩萬六爭持，阿里巴巴(09988)績後逆市下跌，醫藥股造好。大市午後反覆，最終未能企穩兩萬六，恒指收報25928，升33點或0.1%，三連升，主板成交近2071億元。



*滬綜指收跌0.15%，消費股後來居上*



中美元首通話的消息緩解了地緣風險擔憂，提振了市場情緒，A股三大指數今日低開高走，惟滬綜指近收盤時段突轉跌，全日收低0.15%，報3864.18點，深成指則揚1.02%，創業板漲2.14%。滬深兩市全日成交1.78萬億元人民幣，較上個交易日減1.6%。



盤面上，零售消費股午後發力，東百集團(滬:600693)、廣百股份(深:002187)升停。工信部等六部門今天發布《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》，提出加快布局新領域新賽道，聚焦智能網聯新能源汽車、智能家居、消費電子等重點行業打造一批新產品首用場景樣板；有序發展直播電商、即時零售、策展零售、循環電商等新業態。擴內需、促消費國策持續，利好消費板塊。



另外，疫苗、醫藥股全日走強，北大醫藥(深:000788)二連漲停。科興與巴西衛生部簽署了兩項PDP（產品開發夥伴關係）項目，成為首個中標該項目的中國疫苗企業。科興將與巴西當地夥伴Tecpar研究所和Eurofarma公司合作建設疫苗產業平台。公司將在未來10年向巴西提供總計約6000萬劑水痘疫苗和狂犬疫苗，價值超7億美元。這是中國疫苗企業迄今獲得的最長期、合同金額最大的一筆國際訂單。



*阿里績後下挫，大行紛降目標價*



阿里巴巴周二公布，截至9月30日止第二財季非公認會計準則淨利潤103.52億元（人民幣．下同），按年下降72%，差過預期。歸屬於普通股股東的淨利潤209.9億元，下降53%，每股盈利1.13元。期內收入2477.95億元，按年增長5%，勝於市場預測的2452億元；經營利潤53.65億元，下降85%，主要是由於經調整EBITA減少78%所致。至於雲智能集團收入進一步加速至增長34%，達398.2億元，人工智能相關產品收入連續第九個季度錄三位數增長。



阿里首席執行官吳泳銘表示，集團正處於投入階段，構建AI技術和基礎設施平台，以及生活服務與電商結合的大消費平台，過去四個季度，集團在AI+雲基礎設施的資本開支約1200億元。



吳泳銘又提到，未來三年內行業內新的GPU「基本上是跑滿的」，所以「所謂的AI泡沫應該不太存在」。而阿里現時正從「AI to B」和「AI to C」雙重發力，目標要將阿里雲發展為世界領先的全棧AI服務商，亦將基於性能AI模型和阿里生態創建面向C端用戶的AI超級原生應用。



高盛指出，阿里第二季業績顯示雲業務增長強勁；AI資本支出強度大幅超出預期；電商客戶管理收入(CMR)增長基本上符合預期；集團EBITA則出現下跌。另即時零售業務虧損見頂，預計第三財季虧損將收窄至230億元。而資本開支按年增長80%，反映公司對AI基建投資的決心。高盛降阿里目標價3.5%至192港元，維持「買入」評級。



摩通也將其目標價下調4.26%至225港元，維持「增持」評級。另外，調低阿里2026及2027年度業績預測。摩通預期，阿里雲收入第四季度按年增長加快至37%，期後季度維持30%至35%按年增長；即時零售業務方面，摩通預期阿里第三季度虧損將收窄至210億元，2026財年預期虧損將降至420億元。



阿里績後低開2.4%，盤中曾低見153.4港元，最終收跌1.9%，報154.8港元。



*萬科股債雙殺，料深鐵將中斷輸血*



萬科(02202)(深:000002)今日多筆境內債一度跌20%停牌，有境外債報價正式進入「distressed（重度困境）」區間。債券大幅下挫，股價也持續走低。萬科H股今日收跌6.28%，報3.88元，9月12日至今已從5.94元一路下跌至近期的4元附近。A股亦收挫2.5%。



萬科最大股東深鐵集團至今已提供約300億元人民幣股東借款，然而，自上月前董事長辛傑辭職、深鐵釋放出收緊借款條件信號後，市場憂慮這條「輸血管道」關閉。《彭博》引述中原地產首席分析師張大偉分析認為，深鐵集團進一步救助的可能性不高。萬科已失去自我「造血」的能力，市場目前被擔憂的情緒縈繞，深鐵「孤注一擲」提供救助的可能性不高，只能維持萬科不倒，但難以實現其徹底復甦。



張大偉又提到，此前深鐵救助均附帶條件，主要依靠資產抵押，優質資產已基本抵押得差不多，剩餘資產價值有限，優質的土地儲備賣得差不多。市場對萬科前景普遍不樂觀，當前經濟環境下，可能企業是通過「時間換空間」的方式，短期內維持運轉，再逐步解決問題。



