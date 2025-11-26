  • 會員
AH股新聞

26/11/2025 10:02

《Ａ股焦點》上緯新材漲3%，90後原華為「天才少年」彭志輝當選董事長

　　上緯新材(滬:688585)公告，第四屆董事會第一次會議11月25日召開，選舉彭志輝為董事長，任期至第四屆董事會任期屆滿之日止。而彭志輝曾是華為「天才少年」，現為智元機器人的聯合創始人、總裁、CTO，也是B站超200萬粉絲的科技UP主，被粉絲稱作「稚暉君」「野生鋼鐵俠」。

　　董事會同意聘任田華為首席執行官(總經理、CEO)，並擔任法定代表人。此外，選舉並聘任了聯席首席執行官、首席技術官、首席財務官等高管人員。上述候選人多來自清華、中科院等，擁有OPPO、華為、阿里、寒武紀、英偉達等企業履歷。

　　上緯新材今早低開高走，現漲3.47%，報122.45元人民幣，該股年內漲幅已超1700%。

*智元恒岳完成對上緯新材的收購*

　　上緯新材這一換屆的背後，是公司控制權的變更。9月下旬，上海智元恒岳科技合夥企業(有限合夥)成為上緯新材新任控股股東，鄧泰華為實際控制人。至此，智元恒岳對上緯新材的收購在法律程序上全部完成，現持有上緯新材2.36億股股份，佔總股本58.6%，智元恒岳及其一致行動人共計持有2.57億股股份，佔總股本63.6%。

　　智元機器人成立於2023年，由曾任華為副總裁的鄧泰華，聯合彭志輝創立，專注具身智能領域。智元機器人成立僅兩年已完成9輪融資，估值達150億元人民幣，股東包括騰訊、京東、紅杉中國、比亞迪等產業巨頭。
《經濟通通訊社26日專訊》

