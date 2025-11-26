《Ａ股焦點》萬科A微跌，境內債價格急瀉，分析師料深鐵將中斷輸血

本周起萬科多隻境內債債價急瀉，至今早仍未能止瀉，深交所公告「22萬科02」盤中成交價較前收盤價首次下跌達到或超過20%，據有關規定，10時30分18秒起對該債券實施臨時停牌，於11時00分19秒復牌；另外一隻「21萬科04」同樣因為急挫兩成，10時11分55秒起臨時停牌半小時。



萬科A(深:000002)現微跌0.33%，報6.05元人民幣，H股(02202)反應激烈，挫逾2%。



*分析：萬科大股東深鐵集團進一步救助的可能性不高*



《彭博》引述內地中原地產首席分析師張大偉分析認為，萬科大股東深圳市地鐵集團進一步救助的可能性不高。他指，萬科已失去自我「造血」的能力，市場目前被擔憂的情緒縈繞，大股東深鐵「孤注一擲」提供救助的可能性不高，只能維持萬科不倒，但難以實現其徹底復甦。



張大偉又提到，現時萬科對市場的象徵意義已大幅減弱，不再具備過去的龍頭企業影響力，從體量和市場地位來看，萬科現在只是普通企業，對行業信心影響有限。另外他指出，此前深鐵救助均附帶條件，主要依靠資產抵押，優質資產已基本抵押得差不多，剩餘資產價值有限，優質的土地儲備賣得差不多。



張大偉總結，市場對萬科前景普遍不樂觀，當前經濟環境下，可能企業是通過「時間換空間」的方式，短期內維持運轉，再逐步解決問題。

《經濟通通訊社26日專訊》