26/11/2025 11:23

長城汽車(02333)據報計劃2029年歐洲年產達30萬輛

　　據《路透》援引長城汽車(02333)(滬:601633)一位高管表示，公司目標到2029年在歐洲年產30萬輛汽車。目前長城汽車正為其在歐洲首家工廠選址，以改變其銷售疲軟的局面。

　　長城國際總裁史青科透露，幾個團隊正在評估在西班牙、匈牙利等幾個國家的工廠選址。而長城汽車總裁穆峰曾在2023年表示，公司在歐洲有重大計劃，並已開始選址建廠。這是史青科自那時以來首次介紹這方面的進展。

*勞動力和物流成本是歐洲工廠選址關注問題*

　　史青科表示，勞動力和物流成本是使廠址選擇複雜化的眾多考慮因素之一。這家汽車製造商還在關注歐盟的產業政策，留意投資環境和關稅的變化。

　　中國汽車製造商正尋求海外擴張，以擺脫因國內產能過剩而引發的「內捲」。JATO Dynamics數據顯示，長城旗下電動汽車品牌Ora去年在歐洲的新車註冊量下滑41%至3706輛，同時，海外銷量創下總計453141輛紀錄。

　　公司設定了到2030年海外年銷量達100萬輛的目標，史青科說：「這就是我們加快推進歐洲戰略的原因。」對於中國品牌而言，歐洲在所有動力系統方面仍有巨大潛力，長城汽車計劃興建的工廠將生產從傳統到純電的各種車型。

　　長城汽車試圖通過新車型吸引歐洲的主流消費者，如計劃於2026年中推出多動力系統版Ora 5緊湊型SUV。
《經濟通通訊社26日專訊》

