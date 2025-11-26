《中國要聞》廣東：支持港股上市的粵港澳大灣區企業在深交所上市

日前印發的《廣東省金融支持企業開展產業鏈整合兼併行動方案》提到，鼓勵各地完善企業上市綜合服務平台，健全梯度培育機制，支持突破關鍵核心技術的科技型等企業到創業板、科創板等上市，支持其他符合條件的企業積極上市融資，支持港股上市的粵港澳大灣區企業在深圳證券交易所上市，拓寬企業融資渠道。



鼓勵上市公司綜合運用股份、定向可轉債、現金等支付工具實施整合兼併，吸引更多社會資本參與，提升企業可持續發展能力，優化產業鏈布局，實現轉型升級。



支持上市公司依法依規設立產業併購基金，重點投向產業鏈上下游關鍵環節。加強證監、交易所、地方政府部門工作聯動，對涉及產業鏈關鍵環節的重大整合兼併項目形成有效支撐合力。



推薦國家級產業基金積極參與投資成功上市的企業。支持企業綠色轉型發展，發行綠色債券、碳中和債券、低碳轉型債券、藍色債券等產品。鼓勵科技型等企業發行可轉債、科技創新債券、ABS產品等進行融資，募集中長期資金開展戰略轉型、產業升級、產業鏈整合兼併等。鼓勵金融機構對符合條件的債券提供增信支持。

《經濟通通訊社26日專訊》