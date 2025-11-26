  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

26/11/2025 10:35

《中國要聞》廣東：支持港股上市的粵港澳大灣區企業在深交所上市

　　日前印發的《廣東省金融支持企業開展產業鏈整合兼併行動方案》提到，鼓勵各地完善企業上市綜合服務平台，健全梯度培育機制，支持突破關鍵核心技術的科技型等企業到創業板、科創板等上市，支持其他符合條件的企業積極上市融資，支持港股上市的粵港澳大灣區企業在深圳證券交易所上市，拓寬企業融資渠道。

　　鼓勵上市公司綜合運用股份、定向可轉債、現金等支付工具實施整合兼併，吸引更多社會資本參與，提升企業可持續發展能力，優化產業鏈布局，實現轉型升級。

　　支持上市公司依法依規設立產業併購基金，重點投向產業鏈上下游關鍵環節。加強證監、交易所、地方政府部門工作聯動，對涉及產業鏈關鍵環節的重大整合兼併項目形成有效支撐合力。

　　推薦國家級產業基金積極參與投資成功上市的企業。支持企業綠色轉型發展，發行綠色債券、碳中和債券、低碳轉型債券、藍色債券等產品。鼓勵科技型等企業發行可轉債、科技創新債券、ABS產品等進行融資，募集中長期資金開展戰略轉型、產業升級、產業鏈整合兼併等。鼓勵金融機構對符合條件的債券提供增信支持。
《經濟通通訊社26日專訊》

【你點睇？】特朗普簽令公開愛潑斯坦案文件，你認為資料公開對民主、共和兩黨誰的傷害更大？文件會否揭出特朗普重大醜聞？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區