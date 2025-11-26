  • 會員
AH股新聞

26/11/2025 16:26

【中日關係】日媒要求證實中方指示航司減赴日航班，外交部：向主管部門了解

　　在中國外交部今日舉行的例行記者會上，日本廣播協會(NHK)記者提問，有指中方相關部門已指示國內航空公司減少飛往日本的航班數量，直至2026年3月，外交部能否證實該消息？外交部發言人毛寧回應：「這個問題，建議你向中方的主管部門了解」。
《經濟通通訊社26日專訊》

