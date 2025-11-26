【中日關係】日媒要求證實中方指示航司減赴日航班，外交部：向主管部門了解

在中國外交部今日舉行的例行記者會上，日本廣播協會(NHK)記者提問，有指中方相關部門已指示國內航空公司減少飛往日本的航班數量，直至2026年3月，外交部能否證實該消息？外交部發言人毛寧回應：「這個問題，建議你向中方的主管部門了解」。
《經濟通通訊社26日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
26/11/2025 16:26
在中國外交部今日舉行的例行記者會上，日本廣播協會(NHK)記者提問，有指中方相關部門已指示國內航空公司減少飛往日本的航班數量，直至2026年3月，外交部能否證實該消息？外交部發言人毛寧回應：「這個問題，建議你向中方的主管部門了解」。
《經濟通通訊社26日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
上一篇新聞︰26/11/2025 16:27 《中國要聞》中保協：「安我股保」涉以虛假保險產品誘充值炒股…
下一篇新聞︰26/11/2025 16:11 《兩岸關係》台擬８年斥１﹒２５萬億新台幣加強防務，北京：以…
26/11/2025 15:59 《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌０﹒３％，深證Ｂ收跌０﹒２％
26/11/2025 15:47 【中日關係】中方請特朗普向高市早苗傳遞口信？外交部：沒信息可提供
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N