《Ａ股行情》中美關係趨穩，滬綜指輕微低開0.07%

中美元首周一（24日）通電話討論台灣及雙邊貿易問題後，美國財長貝森最新表示，中美元首明年可能進行四次會晤，中美關係趨穩。滬深股市今早偏弱，滬綜指輕微低開0.07%，報3867.43點，深成指低開0.06%，創業板指低開0.14%。



貝森特稱，雖然兩國永遠都會是競爭對手，但相信仍能攜手合作，兩國關係目前處於良好狀態。美國總統特朗普除了預計明年4月訪問北京外，還可能出席11月在中國深圳舉行的亞太經合組織會議。與此同時，預計中國國家主席習近平明年會對美國進行正式的國事訪問，以及出席在美國舉行的二十國集團峰會。



值得留意，阿里巴巴(09988)公布截至今年9月底止第二財季業績，期內經調整淨利潤103.5億元(人民幣．下同)，按年減72%，不及市場預測。季內收入2477.95億元，按年增長5%。CEO吳泳銘認為，目前的AI資源仍是供不應求的狀態，因此三年之內不會出現所謂的AI泡沫。惟市場投資者對AI泡沫的憂慮未除，盤初半導體、AI方向走低。



另外，人民幣中間價持續向上，逾13個月以來首次突破7.08關口。人民幣中間價今報7.0796兌1美元，較昨日升30點子，較市場預測偏強約30點子。



人行今日進行2133億元7天期逆回購，公開市場今日有3105億元逆回購到期，即今日淨回籠972億元。

《經濟通通訊社26日專訊》