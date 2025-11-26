  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

26/11/2025 09:28

《Ａ股行情》中美關係趨穩，滬綜指輕微低開0.07%

　　中美元首周一（24日）通電話討論台灣及雙邊貿易問題後，美國財長貝森最新表示，中美元首明年可能進行四次會晤，中美關係趨穩。滬深股市今早偏弱，滬綜指輕微低開0.07%，報3867.43點，深成指低開0.06%，創業板指低開0.14%。

　　貝森特稱，雖然兩國永遠都會是競爭對手，但相信仍能攜手合作，兩國關係目前處於良好狀態。美國總統特朗普除了預計明年4月訪問北京外，還可能出席11月在中國深圳舉行的亞太經合組織會議。與此同時，預計中國國家主席習近平明年會對美國進行正式的國事訪問，以及出席在美國舉行的二十國集團峰會。

　　值得留意，阿里巴巴(09988)公布截至今年9月底止第二財季業績，期內經調整淨利潤103.5億元(人民幣．下同)，按年減72%，不及市場預測。季內收入2477.95億元，按年增長5%。CEO吳泳銘認為，目前的AI資源仍是供不應求的狀態，因此三年之內不會出現所謂的AI泡沫。惟市場投資者對AI泡沫的憂慮未除，盤初半導體、AI方向走低。

　　另外，人民幣中間價持續向上，逾13個月以來首次突破7.08關口。人民幣中間價今報7.0796兌1美元，較昨日升30點子，較市場預測偏強約30點子。

　　人行今日進行2133億元7天期逆回購，公開市場今日有3105億元逆回購到期，即今日淨回籠972億元。
《經濟通通訊社26日專訊》

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區