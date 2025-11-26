《Ｂ股行情》上證B股指數收跌0.3%，深證B收跌0.2%

上證B股指數收跌0.3%，報251.81點。深證B股指數收跌0.2%，報1289.46點。
《經濟通通訊社26日專訊》
【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票
26/11/2025 15:59
