  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

26/11/2025 15:06

《Ａ股行情》滬綜指尾盤轉跌0.15%，創板收漲2%，零售、疫苗股走強

　　中美元首通話的消息緩解了地緣風險擔憂，提振了市場情緒，A股三大指數今日低開高走，惟滬綜指近收盤時段突轉跌，全日收低0.15%，報3864.18點，深成指則揚1.02%，創業板漲2.14%。滬深兩市全日成交1.78萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減289億元或1.6%。

　　盤面上，零售消費股午後發力，東百集團(滬:600693)、廣百股份(深:002187)升停。工信部等六部門今天發布《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》，提出加快布局新領域新賽道，聚焦智能網聯新能源汽車、智能家居、消費電子等重點行業打造一批新產品首用場景樣板；有序發展直播電商、即時零售、策展零售、循環電商等新業態。擴內需、促消費國策持續，利好消費板塊。

　　另外，疫苗概念、醫藥股全日走強，北大醫藥(深:000788)二連漲停。科興與巴西衛生部簽署了兩項PDP(產品開發夥伴關係)項目，成為首個中標該項目的中國疫苗企業。科興將與巴西當地夥伴Tecpar研究所和Eurofarma公司合作建設疫苗產業平台。公司將在未來10年向巴西提供總計約6000萬劑水痘疫苗和狂犬疫苗，價值超7億美元。這是中國疫苗企業迄今獲得的最長期、合同金額最大的一筆國際訂單。
　　　

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004517.63+0.61　
上證指數3864.18-0.157010.20
深證成指12907.83+1.0210823.30
創業板指3044.69+2.14　
科創501315.04+0.99　
B股指數251.81-0.271.24
深證B指1289.46-0.220.40

《經濟通通訊社26日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區