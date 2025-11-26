《Ａ股行情》滬綜指尾盤轉跌0.15%，創板收漲2%，零售、疫苗股走強

中美元首通話的消息緩解了地緣風險擔憂，提振了市場情緒，A股三大指數今日低開高走，惟滬綜指近收盤時段突轉跌，全日收低0.15%，報3864.18點，深成指則揚1.02%，創業板漲2.14%。滬深兩市全日成交1.78萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減289億元或1.6%。



盤面上，零售消費股午後發力，東百集團(滬:600693)、廣百股份(深:002187)升停。工信部等六部門今天發布《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》，提出加快布局新領域新賽道，聚焦智能網聯新能源汽車、智能家居、消費電子等重點行業打造一批新產品首用場景樣板；有序發展直播電商、即時零售、策展零售、循環電商等新業態。擴內需、促消費國策持續，利好消費板塊。



另外，疫苗概念、醫藥股全日走強，北大醫藥(深:000788)二連漲停。科興與巴西衛生部簽署了兩項PDP(產品開發夥伴關係)項目，成為首個中標該項目的中國疫苗企業。科興將與巴西當地夥伴Tecpar研究所和Eurofarma公司合作建設疫苗產業平台。公司將在未來10年向巴西提供總計約6000萬劑水痘疫苗和狂犬疫苗，價值超7億美元。這是中國疫苗企業迄今獲得的最長期、合同金額最大的一筆國際訂單。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4517.63 +0.61 上證指數 3864.18 -0.15 7010.20 深證成指 12907.83 +1.02 10823.30 創業板指 3044.69 +2.14 科創50 1315.04 +0.99 B股指數 251.81 -0.27 1.24 深證B指 1289.46 -0.22 0.40

《經濟通通訊社26日專訊》