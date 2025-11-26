  • 會員
AH股新聞

26/11/2025 09:59

《Ａ股焦點》12月中日航班縮減268班9.7萬座位，民航股止跌回升

　　中日關係趨緊，外交部、文旅部、教育部等多個部門11月中旬發出避免赴日的提醒後，多家航司削減中日航班。據全球航空諮詢公司Cirium在11月24日向《財新》提供的最新數據，當日查詢的中日12月計劃航班較11月14日查詢時前減少268班、約9.4萬個座位。

　　此前航班管家數據顯示，承運中日航線的中國航司多達17家。國航(滬:601111)、東航(滬:600115)、南航(滬:600029)、春秋航空(滬:601021)、吉祥航空(滬:603885)投入運力較多，5家航司在中國航司的總運力佔比分別為17.32%、23.34%、10.6%、15.71%、9.6%。

　　目前國有三大航減班最多。Cirium數據顯示，國航、東航、南航分別減少46班、69班、114班，較10日前下降6.50%、5.68%、22.09%；分別減少1.69萬個座位、約2.38萬個座位、約4萬個座位，較10日前下降5.5%、6.13%、18.44%。

　　不過，上述航司股價在昨日大跌後回升，國航升1.6%，南航升1.5%，東航、吉祥航空及海航均揚1.8%。
《經濟通通訊社26日專訊》

